Бикович сыграл в шахматы с Карякиным на МФМ

Актер и продюсер Милош Бикович сыграл в шахматы с международным гроссмейстером Сергеем Карякиным на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в Россотрудничестве, Бикович посетил стенд агентства «Россия с тобой». Сербскому артисту провели экскурсию и рассказали об образовательных и культурных инициативах.

«Отдельно гостю рассказали о проекте "Шахматная дипломатия", который развивается при поддержке Россотрудничества. В рамках посещения стенда Милош Бикович сыграл партию с... Сергеем Карякиным», - отмечается в сообщении.

В завершение встречи Биковичу подарили русскую шапку-ушанку.

Ранее на Международном фестивале молодежи прошла творческая встреча с Милошем Биковичем, пишет Ura.ru.

