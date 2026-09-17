Бикович сыграл в шахматы с Карякиным на МФМ
Актер и продюсер Милош Бикович сыграл в шахматы с международным гроссмейстером Сергеем Карякиным на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС.
Как отметили в Россотрудничестве, Бикович посетил стенд агентства «Россия с тобой». Сербскому артисту провели экскурсию и рассказали об образовательных и культурных инициативах.
«Отдельно гостю рассказали о проекте "Шахматная дипломатия", который развивается при поддержке Россотрудничества. В рамках посещения стенда Милош Бикович сыграл партию с... Сергеем Карякиным», - отмечается в сообщении.
В завершение встречи Биковичу подарили русскую шапку-ушанку.
Ранее на Международном фестивале молодежи прошла творческая встреча с Милошем Биковичем, пишет Ura.ru.
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