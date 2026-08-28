«Позиционировать добро»: Россиянам раскрыли секрет успеха для театра
На сцене должны быть настоящие смыслы и вечные ценности, заявил в пресс-центре НСН Илья Морозов.
Доброта, любовь и безопасность, а также высокая эстетика — главное, чего хочет зритель на сцене, рассказал в пресс-центре НСН исполняющий обязанности директора Театра кукол Образцова Илья Морозов.
Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Морозов объяснил, что главное для руководителей в этом сезоне.
«Сегодня основной вызов для театра — научиться упаковывать театральные продукты и выходить через медиа на максимально широкую аудиторию, чтобы зрители могли прикоснуться к атмосфере, даже находясь за тысячи километров. Как выживать? Надо работать много и качественно — все остальное приложится. Некоторые коллективы объединяются — у любого управленческого решения должна быть своя понятная логика. Если есть стратегическое видение, то проблем не будет. Сейчас есть запрос у зрителя на простые и давно озвученные ценности: доброта, любовь, безопасность. Через нашу работу удается позиционировать добро, высокую эстетику и настоящие смыслы», — отметил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН объяснил, почему в России не становится больше талантливых ректоров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Циники» назвали «прожиточный минимум» для театра
- Песков: Переговорный процесс по Украине на паузе
- Мировые цены на сахар выросли до максимума с апреля 2025 года
- Директор Булгаковского дома рассказала, как театр судится с «пасквильным» соседом
- Дмитрий Куклачев объяснил, как можно объединить цирк с театром
- Врач предупредила, что лилии и розы могут вызвать головную боль у детей
- В Турции заявили о пятилетнем контракте на проведение этапа «Формулы-1»
- Дмитрий Куклачев назвал главный вызов для театра
- Песков: Новых контактов Путина с Трампом не было
- «Позиционировать добро»: Россиянам раскрыли секрет успеха для театра