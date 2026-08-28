«Циники» назвали «прожиточный минимум» для театра
Площадка должна иметь месячный резерв, но главное даже не это, заявил в пресс-центре НСН Андрей Донцов.
Один спектакль обходится в один-полтора миллиона рублей, а содержание театра в месяц в два-два с половиной миллиона рублей, но без любви закончится даже самый успешный проект, рассказал в пресс-центре НСН основатель и художественный руководитель независимого московского театра «Циники» Андрей Донцов.
Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. Донцов объяснил, как выстроить работу творческих коллективов.
«У нас не может быть никакого директорского театра — только продюсерский. Чтобы каждому проекту, необходимо постоянно бежать. Все начинается с денег — если ты на месяц не собрал на аренду, то тебе укажут на дверь. Если не сумел набрать два-два с половиной миллиона рублей оборота в месяц, то итог будет печален. Для театра на 100 человек один спектакль обходится в миллион-полтора. Это тот самый маркетинг, когда надо постоянно реагировать и меняться в ответ на вызовы времени. Надо воспринимать адекватно и удачи, и неудачи и не впадать в депрессию. Они наши главные учителя, поэтому надо быстро реагировать — какие-то спектакли ставить за два месяца, а другие также резко снимать. Но, в конечном итоге, театр — это про любовь, если ее нет, то в конце концов любой закончится, даже государственный», — подчеркнул он.
Ранее заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев назвал в пресс-центре НСН главный вызов для театра.
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