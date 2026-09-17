Россиянам объяснили, куда жаловаться при холоде в квартире

В случае, когда температура на улице ещё не достигла условий для начала отопительного сезона, а в квартире при этмо уже холодно, то, в первую очередь, следует обратиться в управляющую организацию. Как пишет Life.ru, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Самокиш.

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Парламентарий отметил, что если нормативы для запуска тепла ещё не достигнуты, то нарушения требований нет. Поэтому управляющая организация не обязана решать данный вопрос, а обращения в жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную администрацию или прокуратуру, скорее всего, результата не дадут.

Самокиш добавил, что данную проблему помогут решить дополнительные способы обогрева квартиры, в том числе обогреватели, кондиционеры с функцией обогрева и приточная вентиляция с подогревом воздуха.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что плата за отопление, капремонт и содержание жилья, а также за общедомовые нужды, перерасчёту не подлежит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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