Россиянам объяснили, куда жаловаться при холоде в квартире
В случае, когда температура на улице ещё не достигла условий для начала отопительного сезона, а в квартире при этмо уже холодно, то, в первую очередь, следует обратиться в управляющую организацию. Как пишет Life.ru, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Самокиш.
Парламентарий отметил, что если нормативы для запуска тепла ещё не достигнуты, то нарушения требований нет. Поэтому управляющая организация не обязана решать данный вопрос, а обращения в жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную администрацию или прокуратуру, скорее всего, результата не дадут.
Самокиш добавил, что данную проблему помогут решить дополнительные способы обогрева квартиры, в том числе обогреватели, кондиционеры с функцией обогрева и приточная вентиляция с подогревом воздуха.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что плата за отопление, капремонт и содержание жилья, а также за общедомовые нужды, перерасчёту не подлежит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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