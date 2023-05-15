Теракт в "Крокус Сити Холле"
Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта22 марта 23:26
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой22 марта 22:58
22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин с автоматами открыли стрельбу, погибли 40 человек, пострадали 140.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта
- Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети
- МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»
- «Угроза отравления»: Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru