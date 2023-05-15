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ФСБ: Предварительно, при стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта

22 марта 23:26
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Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
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Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
22 марта 23:09
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СМИ: Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы
22 марта 23:08
Общество
«Яндекс Такси» сделало поездки из района «Крокуса» бесплатными
22 марта 23:02
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СМИ: Правоохранители обнаружили у «Крокуса» микроавтобус с украинскими номерами
22 марта 22:58
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
22 марта 22:58
Общество
Столичные вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокус Сити Холле»
22 марта 22:44

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин с автоматами открыли стрельбу, погибли 40 человек, пострадали 140.

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