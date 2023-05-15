Теракт в "Крокус Сити Холле"

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22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин с автоматами открыли стрельбу, погибли 40 человек, пострадали 140.

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