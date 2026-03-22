Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
Нападение в Красногорске стало одним из крупнейших терактов в истории современной России.
Ровно два года назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам и посетителям «Крокуса». В результате ЧП погибли около 150 человек, более 600 пострадали. Всего в «Крокусе» в момент трагедии могли находиться свыше 6 тысяч человек, так как все билеты на концерт «Пикника» были проданы.
За это время суд вынес решение по делу о теракте в Красногорске. Четверым исполнителям и еще нескольким фигурантам огласили пожизненные приговоры. Теракт в «Крокусе» считается крупнейшим в России за последние 20 лет после захвата школы в Беслане в 2004 году. Трагедия в Подмосковье заставила пересмотреть систему безопасности массовых мероприятий в стране и изменила миграционную политику РФ.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
Теракт в «Крокус Сити Холле» начался примерно в 20:00 часов по московскому времени. Четверо террористов прибыли к концертному залу на белом автомобиле «Рено», который приобрели незадолго до совершения преступления.
Террористы ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам и посетителям концерта рок-группы «Пикник». После этого преступники попали в зрительный зал, продолжив там стрельбу, а потом подожгли его. Позже следствие выяснило, что в момент совершения нападения террористы находились под воздействием запрещенных веществ.
В результате поджога зала начался крупный пожар. Сотни людей оказались заблокированы в горящем здании. Некоторые посетители «Крокуса», пытаясь спрятаться от террористов, скрывались в туалетах, вентиляционных шахтах и подсобных помещениях. Вскоре после начала пожара кровля концертного зала обрушилась. В результате ЧП здание было почти полностью разрушено.
Преступники покинули «Крокус» и отправились на автомобиле в сторону российско-украинской границы, сбив во время движения нескольких человек, среди которых были дети. В здании концертного зала террористы пробыли чуть больше 18 минут. Их задержали рано утром 23 марта в Брянской области.
Ответственность за произошедшее в Подмосковье весной 2024-го взяло на себя афганское отделение запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ). Однако, по данным следствия, организаторами теракта является украинская сторона.
В СК заявили, что исполнители готовились к преступлению с 2023 года. Известно, что четверо террористов, напавших на «Крокус», проходили обучение в Турции, где получили навыки обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами, пишет РИА Новости. Поставлять и скрывать оружие перед терактом преступникам помогали их пособники в разных регионах РФ.
ЖЕРТВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ И УЩЕРБ
Спустя год после теракта у концертного зала установили мемориал: две черные стелы с изображением журавлей. На монументе сказано: «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года». Во время проведения акции в память о жертвах трагедии включали песню «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носил разрушенный «Крокус Сити Холл».
«Разминулись на полторы минуты»: Вице-президент Мультимедиа Холдинга в момент теракта был в «Крокусе»
За прошедшие два года с момента теракта число погибших и пострадавших в результате трагедии в «Крокусе» изменилось. В настоящий момент известно о 609 раненых. При этом недавно число жертв теракта возросло до 151 человека.
Так, 14 марта 2026 года ушла из жизни еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о 42-летней Наталье Скисовой, которая получила тяжелые ранения во время нападения на концертный зал в Подмосковье. Адвокат потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» Людмила Айвар сообщила, что пострадавшая женщина ушла из жизни после длительного лечения.
До этого, в сентябре 2025-го, умер еще один из пострадавших — 53-летний директор концертной компании «Riff Agency» Дмитрий Сараев. По словам адвоката потерпевших Игоря Трунова, во время теракта в «Крокусе» мужчина был ранен в спину и после трагедии проходил длительное тяжелое лечение.
Между тем, СМИ писали, что певца с ограниченными возможностями Максима Вербенина, погибшего во время теракта в «Крокусе», смогли похоронить лишь спустя два года после произошедшего. Он стал одной из самых известных жертв трагедии в Красногорске. Дело в том, что останки 25-летнего артиста, погибшего весной 2024 года, удалось идентифицировать лишь в конце февраля 2026-го, после чего его мать смогла официально проститься с сыном, пишет «Ura.ru».
При этом выжившая в теракте девушка Максима, которую он закрыл собой, до сих пор не пришла в себя. Она живет одна и почти ни с кем не общается. Наталья получила ожоги 60% тела во время пожара и сейчас продолжает проходить реабилитацию.
В результате трагедии в «Крокусе» в том числе погибли шестеро детей. Еще три человека пропали без вести, рассказала Людмила Айвар. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, общий имущественный ущерб из-за теракта в «Крокус Сити Холле» составил примерно 6 млрд рублей. Потерпевшими по уголовному делу, которое насчитывает несколько сотен томов, признали более 2,3 тысячи человек.
РЕШЕНИЕ СУДА
Между тем, почти спустя два года после трагедии в «Крокус Сити Холле» суд вынес решение по делу о теракте. Так, 12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам.
Среди них и четверо непосредственных исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Кроме того, каждому из них суд назначил штраф в размере 990 тысяч рублей.
При этом Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), предоставивший исполнителям теракта жилье, получил наказание в виде 22 лет и 10 месяцев лишения свободы. Его квартиру в Подмосковье конфисковали. В свою очередь Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), продавших боевикам автомобиль, приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения.
Всего суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших свыше 200 млн рублей. К тому же в СК сообщили, что следствие в отношении двух организаторов и четырех пособников террористов, напавших на концертный зал, продолжается. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.
16 марта защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор суда, передает РИА Новости. Однако, о каких именно лицах идет речь, не сообщалось.
При этом полковник юстиции в отставке Сергей Пелих объяснил, что осужденные на пожизненное заключение исполнители теракта не имеют шансов выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Он подчеркнул, что для УДО необходимо доказать исправление и возмещение причиненного ущерба, но по делу о теракте предъявлены крайне крупные исковые требования со стороны потерпевших.
Однако Пелих рассказал, что осужденные исполнители теракта смогут просить о переводе в страну гражданства для отбывания наказания, но эта процедура сложна и в последнее время практически не применяется. В то же время, добавил он, существует риск, что на родине они могут попасть под амнистию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент России Владимир Путин наградил школьников, которые помогли спасти людей во время теракта в «Крокус Сити Холе», медалями «За спасение погибавших».
