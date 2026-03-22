Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года

За это время суд вынес решение по делу о теракте в Красногорске. Четверым исполнителям и еще нескольким фигурантам огласили пожизненные приговоры. Теракт в «Крокусе» считается крупнейшим в России за последние 20 лет после захвата школы в Беслане в 2004 году. Трагедия в Подмосковье заставила пересмотреть систему безопасности массовых мероприятий в стране и изменила миграционную политику РФ.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Теракт в «Крокус Сити Холле» начался примерно в 20:00 часов по московскому времени. Четверо террористов прибыли к концертному залу на белом автомобиле «Рено», который приобрели незадолго до совершения преступления.