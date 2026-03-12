Четырем исполнителям теракта в «Крокусе» дали пожизненные сроки

Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске приговорили к пожизненным срокам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Так, пожизненное лишение свободы назначили предполагаемому главарю террористов Шамсидину Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суд постановил, что фигурант будет отбывать первые 18 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в колонии особого режима. При этом осужденный должен выплатить штраф в 990 тысяч рублей.

Кроме того, пожизненные сроки получили совершившие террористическое нападение Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода (все трое включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фигурантов признали виновными в полном объеме, пишет RT.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, в результате погибли 150 человек, более 600 пострадали.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
