Организатора теракта в «Крокус сити холле» упомянули в новой стратегии США
Один из организаторов теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 года был упомянут в новой Контртеррористической стратегии США. Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что это Мохаммад Шарифулла, также известного под псевдонимом Джафар. Он является членом афганского крыла запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». После задержания в Пакистане он признался в передаче инструкций исполнителям теракта.
«Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар, был арестован и экстрадирован за убийство американских военнослужащих в Афганистане в августе 2021 года», - говорится в документе, опубликованном Белым домом.
Ранее ФСИН заявила, что один из соучастников теракта в «Крокус Сити Холле», получивший пожизненный срок, совершил самоубийство в СИЗО в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
