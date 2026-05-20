Организатора теракта в «Крокус сити холле» упомянули в новой стратегии США

Уточняется, что это Мохаммад Шарифулла, также известного под псевдонимом Джафар. Он является членом афганского крыла запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». После задержания в Пакистане он признался в передаче инструкций исполнителям теракта.

«Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар, был арестован и экстрадирован за убийство американских военнослужащих в Афганистане в августе 2021 года», - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Ранее ФСИН заявила, что один из соучастников теракта в «Крокус Сити Холле», получивший пожизненный срок, совершил самоубийство в СИЗО в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

