Умерла еще одна пострадавшая в теракте в «Крокус Сити Холле»

Речь идет о Наталье Скисовой, которая получила тяжелые ранения во время нападения террористов на «Крокус». Женщина ушла из жизни после длительного лечения. Айвар рассказала, что 42-летняя пострадавшая умерла 14 марта 2026 года.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошел вечером 22 марта 2024 года. Всего в результате ЧП погибли 150 человек, один пропал без вести, еще 609 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что четверо исполнителей теракта в «Крокусе» и 11 пособников террористов получили пожизненные сроки, еще четверо — лишение свободы на сроки от 19 до 22 лет.