Умерла еще одна пострадавшая в теракте в «Крокус Сити Холле»
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.
Речь идет о Наталье Скисовой, которая получила тяжелые ранения во время нападения террористов на «Крокус». Женщина ушла из жизни после длительного лечения. Айвар рассказала, что 42-летняя пострадавшая умерла 14 марта 2026 года.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошел вечером 22 марта 2024 года. Всего в результате ЧП погибли 150 человек, один пропал без вести, еще 609 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что четверо исполнителей теракта в «Крокусе» и 11 пособников террористов получили пожизненные сроки, еще четверо — лишение свободы на сроки от 19 до 22 лет.
