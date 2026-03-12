Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам
Четверо исполнителей теракта и 11 пособников получили пожизненное заключение, еще четверо — лишение свободы на сроки от 19 до 22 лет.
Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» к пожизненным срокам.
Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.
Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также были приговорены к пожизненному лишению свободы.
Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который предоставил исполнителям теракта жилье, получил наказание в виде 22 лет и 10 месяцев лишения свободы; его квартира в Подмосковье была конфискована. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), продавшие боевикам автомобиль, приговорены к 19 годам и 11 месяцам заключения.
Корреспонденты из зала суда передавали, что отец двух подельников террористов Исроил Исломов рыдал прямо на скамье подсудимых. Исломовы утверждали, что якобы не знали, что машину будут использовать для совершения теракта. Фаридуни и Мирзоев говорили им, что якобы планируют на ней возить курьерскую доставку.
Следственный комитет РФ сообщил, что в ходе расследования установлено: теракт в «Крокусе» был спланирован и осуществлен в интересах действующего руководства Украины — с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России.
В СК сообщили РИА Новости, что российские следователи ведут активное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами, чтобы установить местонахождение всех лиц, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».
«Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения фигурантов. В этих целях следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами других государств», — подчеркнули в ведомстве.
По заявлению СК, следствие в отношении двух организаторов и четырех пособников террористов, напавших на концертный зал, продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
ЖЕРТВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в городе Красногорске Московской области, произошел террористический акт. Нападавшие обстреляли посетителей и подожгли зрительный зал.
В июне 2025 года Следственный комитет сообщил, что в результате теракта погибли 149 человек, один человек пропал без вести, ещё 609 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Среди погибших оказались шестеро детей, а также несколько иностранцев — по одному гражданину Азербайджана, Армении и Молдавии, двое уроженцев Киргизии и трое граждан Белоруссии. При этом непосредственно от стрельбы погиб 41 человек, а остальные 108 жертв скончались из‑за пожара.
Материальный ущерб от теракта оценили в шесть миллиардов рублей. Компания Crocus Group, которой принадлежит комплекс «Крокус Сити», заявила о потерях до 200 миллионов долларов из‑за полного уничтожения концертного зала огнём и снижения посещаемости других объектов. Потерпевшие и родственники погибших предъявили обвиняемым гражданские иски на общую сумму 65,7 миллиона рублей.
Один из пострадавших во время следствия покончил с собой. Об этом перед заседанием сообщила адвокат. Тело журналиста Дмитрия Сараева обнаружили в сентябре прошлого года. По словам близких, у мужчины был сильно поврежден позвоночник, также у него начались серьезные проблемы с психикой после теракта. Террористы ранили журналиста и концертного промоутера в спину, когда он стоял в очереди на билетном контроле. Мужчину прооперировали, и он долго лечился.
По данным Telegram-канала Shot, жертву теракта в «Крокусе» — певца-инвалида Максима Вербенина — смогли похоронить только сейчас. Как сообщает издание, мать колясочника два года не могла найти его останки. На руинах концертного зала сразу не удалось обнаружить даже ДНК. Вербенина захоронили на Троекуровском кладбище в конце февраля. Выжившая девушка Максима, которую он закрыл собой, до сих пор не пришла в себя. Она живет одна и почти ни с кем не общается. Наталья получила ожоги 60% тела во время пожара и сейчас продолжает проходить реабилитацию. 25-летний Максим не смог скрыться от террористов, так как выходы не были оборудованы пандусами. Террористы выстрелили в молодого человека несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку и прикрыл ее. Благодаря этому она выжила.
