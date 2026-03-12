Среди них четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.

Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также были приговорены к пожизненному лишению свободы.



Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который предоставил исполнителям теракта жилье, получил наказание в виде 22 лет и 10 месяцев лишения свободы; его квартира в Подмосковье была конфискована. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), продавшие боевикам автомобиль, приговорены к 19 годам и 11 месяцам заключения.



Корреспонденты из зала суда передавали, что отец двух подельников террористов Исроил Исломов рыдал прямо на скамье подсудимых. Исломовы утверждали, что якобы не знали, что машину будут использовать для совершения теракта. Фаридуни и Мирзоев говорили им, что якобы планируют на ней возить курьерскую доставку.