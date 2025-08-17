СМИ: Изготовившие оружие для теракта в «Крокусе» мастера получили 500 тысяч рублей
Нелегальные мастера-оружейники из Ингушетии, изготовившие автоматы для нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», получили 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Один из изготовителей рассказал, как обучался переделке охолощенного оружия в боевое, и описал процесс его изготовления. Он подтвердил, что после переделки автоматов для террористов убедился в боеспособности оружия, устроив стрельбу боевыми патронами во дворе своего дома.
Оружейник отметил, что хранил изготовленные автоматы на чердаке, а за реализованное оружие на карту его матери были перечислены деньги. По его словам, женщина не знала о переведенной сумме. После этого, добавил изготовитель, он обналичил 500 тысяч рублей и через некоторое время передал второму мастеру.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались в здание, открыв огонь по людям, а потом подожгли его и скрылись с места преступления.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 149 человек, 609 получили травмы. Потерпевшими по делу были признаны 2,3 тысячи человек. По данным СК, ущерб от теракта составил почти шесть млрд рублей.
До этого стало известно, что приговор по делу о теракте в «Крокусе» может быть оглашен до конца 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о завершении предварительного следствия по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
