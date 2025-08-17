СМИ: Изготовившие оружие для теракта в «Крокусе» мастера получили 500 тысяч рублей

Нелегальные мастера-оружейники из Ингушетии, изготовившие автоматы для нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», получили 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Один из изготовителей рассказал, как обучался переделке охолощенного оружия в боевое, и описал процесс его изготовления. Он подтвердил, что после переделки автоматов для террористов убедился в боеспособности оружия, устроив стрельбу боевыми патронами во дворе своего дома.

Оружейник отметил, что хранил изготовленные автоматы на чердаке, а за реализованное оружие на карту его матери были перечислены деньги. По его словам, женщина не знала о переведенной сумме. После этого, добавил изготовитель, он обналичил 500 тысяч рублей и через некоторое время передал второму мастеру.