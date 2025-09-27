СМИ: Малахов и Светлаков пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Имена телеведущего Андрея Малахова и актера Сергея Светлакова пропали из уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, знаменитости находились в концертном зале во время ЧП, но не были заявлены свидетелями. Отмечается, что и телеведущего, и актера не вызвали в Мосгорсуд.

Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

При этом сам Светлаков после теракта рассказывал СМИ, как пытался спрятаться от террористов в «Крокусе». Сообщалось, что Малахов тоже пришел на концерт группы «Пикник», но не стал это афишировать.

Тем временем известно, что в Мосгорсуде продолжается допрос 800 свидетелей защиты.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 150 человек, еще 609 получили различные травмы. Три человека числятся пропавшими без вести.

Потерпевшими по делу признали 2,3 тысячи граждан, а также не менее шести юрлиц. Глава СК России Александр Бастрыкин объявил, что общий ущерб от теракта составил почти 6 млрд рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года.

ФОТО: РИА Новости
