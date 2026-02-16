СМИ: Для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненный срок

Уточняется, что 13 фигурантам было предъявлено обвинение в терроризме, а остальным - в содействии террористической деятельности.

Кроме того, прокурор попросил лишить российского гражданства тех обвиняемых, которые приобрели его в течение жизни.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» до совершения нападения побывал в Афганистане, где прошёл подготовку по проведению террористических актов и диверсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

