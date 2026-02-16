СМИ: Для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненный срок
Сторона обвинения запросила пожизненное лишение свободы для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает РИА Новости.
Уточняется, что 13 фигурантам было предъявлено обвинение в терроризме, а остальным - в содействии террористической деятельности.
Кроме того, прокурор попросил лишить российского гражданства тех обвиняемых, которые приобрели его в течение жизни.
Ранее в СМИ появилась информация, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» до совершения нападения побывал в Афганистане, где прошёл подготовку по проведению террористических актов и диверсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков: Россия и США постоянно обсуждают тему заключенных соотечественников
- Будний день и сезонные цветы: Как сэкономить на свадьбе в 2026 году
- СМИ: Для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненный срок
- ОПГ и 90-е: Что напрашивается во второй сезон сериала «Слово пацана»
- Рябков: Москва не спешит с выработкой позиции к Совету мира
- Собянина и Сергунину включили в коллегию Военно-промышленной комиссии
- ФАС выявила нарушение в работе Россельхозбанка
- Рок-волна и фолк без мата: Денис Майданов о музыке и сникерсах на фоне юбилея
- МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе
- Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru