СМИ: Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненное заключение фигурантам
2-й Западный окружной военный суд проведет прения сторон по уголовному делу об акте в «Крокус сити холле», сообщает ТАСС.
Оно пройдет в закрытом режиме, заявила адвокат потерпевших Людмила Айвар. По ее словам, защита будет настаивать на самом суровом наказании для 19 фигурантов. Речь идет о пожизненном заключении. Правозащитник указала, что речь идет о «правосудии и защите общества, так как терроризм - это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране.
Айвар напомнила, что потерпевшая сторона заявила к подсудимым гражданские иски, на удовлетворении которых защита также будет настаивать.
Ранее стало известно, что исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru