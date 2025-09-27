Умер еще один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Умер раненный при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 53-летний посетитель концерта группы «Пикник» Дмитрий Сараев. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката пострадавших Игоря Трунова.

Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Таким образом, число жертв увеличилось до 150 человек. По словам Трунова, во время стрельбы в концертном зале Сараев был ранен в спину и после ЧП проходил длительное тяжелое лечение.

Известно, что Сараев являлся директором концертной компании «Riff Agency», которая организовала первый приезд в Россию «Dream Theater», «Sons of Apollo», «Asia» и многих других коллективов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что имена телеведущего Андрея Малахова и актера Сергея Светлакова пропали из уголовного дела о теракте в «Крокусе».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТерактСмертьПострадавшиеКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры