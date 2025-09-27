Умер еще один из пострадавших при теракте в «Крокусе»
Умер раненный при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 53-летний посетитель концерта группы «Пикник» Дмитрий Сараев. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката пострадавших Игоря Трунова.
Таким образом, число жертв увеличилось до 150 человек. По словам Трунова, во время стрельбы в концертном зале Сараев был ранен в спину и после ЧП проходил длительное тяжелое лечение.
Известно, что Сараев являлся директором концертной компании «Riff Agency», которая организовала первый приезд в Россию «Dream Theater», «Sons of Apollo», «Asia» и многих других коллективов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что имена телеведущего Андрея Малахова и актера Сергея Светлакова пропали из уголовного дела о теракте в «Крокусе».
