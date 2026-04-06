Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО
Соучастник теракта в «Крокус Сити Холле», получивший пожизненный срок, совершил самоубийство в СИЗО в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-служба ФСИН подтвердила факт самоубийства пожизненно осужденного, однако имя не уточнила. По данным агентства, это Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«На место незамедлительно прибыл медработник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», - говорится в сообщении.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу и устроили пожар, в результате погибли 150 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
