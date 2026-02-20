«Сделан под Трампа»: Почему «Совет мира» не посягает на замену ООН
ООН нуждается в решительных реформах, однако «Совет мира» не станет ее заменой, сказал НСН Сергей Орджоникидзе.
«Совет мира», созданный американским лидером Дональдом Трампом, не станет заменой ООН, однако может выступить в качестве ее спецподразделения, занимающегося вопросом Газы, сказал НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Накануне, 19 февраля, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» под председательством Трампа. В мероприятии участвовали лидеры и официальные представители свыше 40 государств. Орджоникидзе отметил, что «Совет мира» не займет место ООН.
«Трамп не хочет заменять ООН "Советом мира". Эти организации будут существовать сами по себе. Я рассматриваю существование "Совета мира" как спецучреждение ООН, занимающееся политическим и экономическим восстановлением Газы. Трамп не говорил, что "Совет" будет учрежден вместо ООН. Речь идет о реформе организации. Я с этим согласен. ООН надо реформировать довольно решительно. О реформе ООН говорил ранее и госсекретарь Марко Рубио. Закрывать или подменять ООН никто не собирается», — сказал собеседник НСН.
По его словам, «Совет мира» является организацией, созданной под Трампа.
«Россия, с одной стороны, вроде и не участвует в "Совете мира", но с другой стороны мы готовы выделить туда миллиард долларов из наших замороженных активов, если они будут разморожены. Судя по структуре, "Совет мира" — организация, созданная под одного человека — под Трампа. Он там все решения и принимает. Получается, постоянных членов Совета безопасности — Россию, Китай, Англию и Францию — лишили права вето при принятии каких-то решений в рамках этого "Совета"», — добавил Орджоникидзе.
Создание «Совета мира» предусматривало американский план по урегулированию в Газе, над которым работали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября 2025 года, а 17 ноября Совбез ООН одобрил мирный план Трампа. Согласно документу, новый орган должен осуществлять надзор над временным переходным правительством Газы и управлять финансированием ее восстановления до возвращения сектора под контроль реформированной Палестинской администрации.
