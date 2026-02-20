Три частных дома повреждены в результате ночной атаки БПЛА в Брянской области Минздрав предложил изменить условия и порядок формирования больничных листов В Госдуме призвали отменить бахилы в поликлиниках и больницах Неопознанный самолет из США пересек границу России В Apple советуют пользователям своих устройств в США обращаться к разработчикам Мах для скачивания приложения