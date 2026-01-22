Путин заявил о готовности направить миллиард долларов в Совет мира
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира по сектору Газа. Как пишет RT, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом он отметил, что речь идёт о направлении средств на поддержку палестинского народа, на восстановление сектора Газа и решение проблем.
Путин уточнил, что указаная сумма может быть выделена из замороженных российских активов.
«Из тех средств, которые заморожены в США ещё при прежней администрации. Думаю, что это вполне возможно», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной на восстановление территорий в зоне СВО могут пойти замороженные в Соединённых Штатах российские резервы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
