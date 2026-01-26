Израиль вернул из сектора Газа тело последнего заложника

Тело последнего израильтянина, числившегося в списке заложников, были возвращены из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что процедура опознания подтвердила, что останки принадлежат старшему сержанту Рану Гвили. Мужчина погиб в бою 7 октября 2023 года, его тело было вывезено в анклав и удерживалось там всё это время.

«Таким образом, из сектора Газа в Израиль возвращены все заложники», - говорится в сообщении.

Ранее палестинское движение ХАМАС освободило троих израильских заложников, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

