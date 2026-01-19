США предложили Белоруссии стать учредителем «Совета мира» по Газе
Белоруссия получила от США предложение стать учредителем «Совета мира» по сектору Газа. Как пишет RT, об этом заявили в МИД республики.
Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков отметил, что было получено личное обращение президента США Дональда Трампа в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.
По его словам, в Минске рассматривают предложение главы Белого дома «как признание личных заслуг и международного авторитета» президента Белоруссии.
«Наша позиция такая: мы готовы принять участие... учитывая и надеясь, что «Совет мира» расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата», - заключил Варанков.
Ранее Трамп пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева войти в состав «Совета мира» по сектору Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
