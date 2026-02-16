Трамп: «Совет мира» объявит о выделении более $5 млрд на восстановление Газы
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что «Совет мира» намерен объявить о выделении более $5 млрд на восстановление Газы.
Речь идет о гуманитарных и реконструкционных усилиях. По словам американского лидера, представители «Совета мира» также намерены направить тысячи сотрудников для оказания поддержки международным силам стабилизации и местным правоохранительным органам в обеспечении безопасности жителей Газы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в заседании «Совета мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
