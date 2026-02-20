Примечательно, что в декабре Госдепартамент дополнил официальное название института именем Дональда Трампа — таким образом власти отметили его заслуги, назвав «величайшим переговорщиком в истории страны».



Трамп открыл первое заседание новой международной структуры с церемонии знакомства — он представлял участников, хотя, казалось, должен был знать их и без этого. Атмосфера мероприятия во многом напоминала бенефис американского лидера — и, надо признать, он прошел успешно. Участники выстроились в ряд — словно для группового фото или исполнения гимна, — но ситуация получилась несколько необычной.



На фоне звучала эмоционально заряженная музыка: легендарная композиция «November Rain» группы Guns N’ Roses. Однако трек довольно продолжительный, и дослушивать его до конца не стали — вскоре перешли к выступлению Трампа.

В мероприятии участвовали лидеры и официальные представители свыше 40 государств. Среди них были как страны, уже ратифицировавшие устав новой организации, так и те, кто на текущий момент получил лишь статус наблюдателя.



Заседание проводилось в открытом формате и длилось около трех часов. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что во время выступлений делегатов Трампу даже удалось пару раз вздремнуть.