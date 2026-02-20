Бенефис Трампа: На первом «Совете мира» собрали семь миллиардов для Газы
На восстановление Газы выделят $7 млрд, а пять стран, включая Казахстан, направят туда своих военных.
Накануне, 19 февраля, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась на площадке Института мира США (USIP).
Примечательно, что в декабре Госдепартамент дополнил официальное название института именем Дональда Трампа — таким образом власти отметили его заслуги, назвав «величайшим переговорщиком в истории страны».
Трамп открыл первое заседание новой международной структуры с церемонии знакомства — он представлял участников, хотя, казалось, должен был знать их и без этого. Атмосфера мероприятия во многом напоминала бенефис американского лидера — и, надо признать, он прошел успешно. Участники выстроились в ряд — словно для группового фото или исполнения гимна, — но ситуация получилась несколько необычной.
На фоне звучала эмоционально заряженная музыка: легендарная композиция «November Rain» группы Guns N’ Roses. Однако трек довольно продолжительный, и дослушивать его до конца не стали — вскоре перешли к выступлению Трампа.
В мероприятии участвовали лидеры и официальные представители свыше 40 государств. Среди них были как страны, уже ратифицировавшие устав новой организации, так и те, кто на текущий момент получил лишь статус наблюдателя.
Заседание проводилось в открытом формате и длилось около трех часов. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что во время выступлений делегатов Трампу даже удалось пару раз вздремнуть.
Но есть и результаты. На открытии встречи президент Трамп сообщил, что девять государств — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт — договорились выделить в совокупности семь миллиардов долларов на оказание помощи сектору Газа. США, со своей стороны, направят 10 миллиардов долларов в бюджет «Совета мира» — это больше ранее озвученной американским лидером суммы в пять миллиардов долларов. При этом глава государства не раскрыл, каким образом будут распределены указанные средства.
Одним из главных анонсов стало формирование «международных стабилизационных сил» (ISF). Трамп объявил, что Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан предоставят военных и полицейских для обеспечения порядка в Газе. Позже в рамках заседания министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова присоединиться к миссии — несмотря на то, что ранее израильские власти высказывались против присутствия турецких военных в палестинском эксклаве.
Командовать объединенным контингентом будет американский генерал‑майор Джаспер Джефферс. Общая численность формирований составит 20 тысяч военнослужащих и 12 тысяч полицейских. Наибольший вклад ожидается от Индонезии: по словам президента Прабово Субианто, страна направит до восьми тысяч военных.
В соответствии с американским мирным планом задачи ISF будут включать: обучение и поддержку проверенных палестинских полицейских сил в секторе Газа, обеспечение безопасности в приграничных районах — совместно с Израилем и Египтом.
План также предусматривает постепенную передачу контроля над территорией Газы от Армии обороны Израиля (сейчас под ее контролем находится более 53% эксклава) к международным силам. По словам Джефферса, старт миссии будет дан в Рафахе — городе на юге Газы, который граничит с Египтом.
Кроме того, как выяснила The Guardian, на юге сектора Газа США намерены создать военную базу площадью около 140 гектаров, рассчитанную на размещение пяти тысяч военнослужащих. База послужит оперативным центром для ISF.
Трамп добавил, что Египет и Иордания предоставят масштабную поддержку в создании действительно надёжных палестинских сил правопорядка.
Глава палестинского технократического правительства в Газе Али Шаат, сообщил: администрация намерена сформировать собственные полицейские подразделения численностью пять тысяч человек в ближайшие 60 дней.
Высокий представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов уточнил, что набор в полицию начался еще 19 февраля — на текущий момент уже подано две тысячи заявок от кандидатов.
На встрече обсуждали не только Газу. Трамп, например, успел похвалить венгерского премьера Виктора Орбана. Это жест, который можно расценить как четкий сигнал европейским странам. При этом представительство Европы на заседании «Совета мира» оказалось крайне скромным, что наглядно продемонстрировало расставленные Трампом приоритеты и его видение расстановки сил на мировой арене.
«Президента Орбана полностью и безоговорочно поддерживаю на выборах», - заявил Трамп.
Позднее Орбан разъяснил, почему предпочел участвовать в мероприятии вместе с Трампом, а не придерживаться общеевропейской линии.
«Мы понимаем, что за последние десятилетия международные организации не смогли в полной мере выполнить свою задачу по сохранению мира и стабильности во всём мире. Именно поэтому необходимы новые инициативы», - подчеркнул венгерский премьер.
Эти слова явно стали косвенной критикой таких структур, как ООН и ОБСЕ. Одновременно заявление Орбана можно трактовать как намек: «Совет мира» потенциально готов претендовать на роль влиятельного игрока в глобальной политике и занять заметное место на международной арене.
Кроме того, Трамп заявил журналистам, что надеется увидеть Россию и КНР в составе «Совета мира». Так президент США ответил на вопрос о том, какие еще государства ему бы хотелось видеть в составе Совета. По словам главы государства, Москва и Пекин были приглашены. «Нужны все убеждения. Никакой дискриминации», - указал Трамп.
Создание «Совета мира» предусматривало американский план по урегулированию в Газе, над которым работали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября 2025 года, а 17 ноября Совбез ООН одобрил мирный план Трампа. Согласно документу, новый орган должен осуществлять надзор над временным переходным правительством Газы и управлять финансированием ее восстановления до возвращения сектора под контроль реформированной Палестинской администрации.
На данный момент официально подтверждено вступление в «Совет» 27 государств. При этом США направили в общей сложности порядка 60 приглашений потенциальным участникам.
Возглавил новую организацию Дональд Трамп. Важно отметить, что согласно уставу должность председателя не переходит автоматически к следующему президенту США после смены администрации.
В состав учредительного исполкома вошли Уиткофф, Кушнер, Роуэн, госсекретарь Марко Рубио, экс‑премьер‑министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.
