США официально учредили Совет мира по сектору Газа
США официально учредили Совет мира по сектору Газа. Как сообщает RT, устав организации на форуме в Давосе подписал американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, он будет председателем новой структуры, а действовать она будет совместно с Организацией Объединённых Наций (ООН).
«Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически всё, что захотим», — указал глава Белого дома.
Всего устав подписали главы 19 стран.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что действия Совета мира по сектору Газа могут распространиться и на другие регионы планеты, в том числе помочь в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
