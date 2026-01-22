США официально учредили Совет мира по сектору Газа

По его словам, он будет председателем новой структуры, а действовать она будет совместно с Организацией Объединённых Наций (ООН).

«Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически всё, что захотим», — указал глава Белого дома.

Всего устав подписали главы 19 стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что действия Совета мира по сектору Газа могут распространиться и на другие регионы планеты, в том числе помочь в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

