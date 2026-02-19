Трамп выразил надежду на участие России в помощи сектору Газа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия примет участие в оказании помощи сектору Газа. Об этом сообщает RT.

Путин заявил о готовности направить миллиард долларов в Совет мира

Выступая на первом заседании организованного им Совета мира, американский лидер указал, что в данной работе «Китай собирается принять участие».

«И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», - сказал глава Белого дома.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает изучать и анализировать предложения по Совету мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

