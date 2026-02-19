Трамп выразил надежду на участие России в помощи сектору Газа
19 февраля 202618:42
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия примет участие в оказании помощи сектору Газа. Об этом сообщает RT.
Выступая на первом заседании организованного им Совета мира, американский лидер указал, что в данной работе «Китай собирается принять участие».
«И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», - сказал глава Белого дома.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает изучать и анализировать предложения по Совету мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
