Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС

«По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей», - заявил глава государства.

Ранее стало известно, что силы Израиля занимают более 50% территории сектора Газа, несмотря на выполнение палестинским движением ХАМАС условий сделки по урегулированию в анклаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

