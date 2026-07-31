Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС

Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

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«По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей», - заявил глава государства.

Ранее стало известно, что силы Израиля занимают более 50% территории сектора Газа, несмотря на выполнение палестинским движением ХАМАС условий сделки по урегулированию в анклаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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