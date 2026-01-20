Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для участия в «Совете мира»
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подписал документ о присоединении республики к «Совету мира» по сектору Газа и выполнении положений его устава. Об этом сообщает БелТА.
Также белорусский лидер назвал враньём слухи о том, что для участия в «Совете мира» якобы требуется взнос в размере млрд долларов.
По его словам, эту лживую информацию распростаняют «больные люди», которые «в очередной раз опростоволосились».
«Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать... А если будешь хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать», - заключил Лукашенко.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил войти в состав «Совета мира» по сектору Газа лидерам 58 государств, в том числе, России, Белоруссии и Узбекистана. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
