Большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в Совет мира по Газе, пишет Financial Times. По версии издания, это произошло из-за того, что в структуру был приглашен президент России Владимир Путин. Премьер Израиля согласился войти в Совет мира, несмотря на критику состава исполнительного комитета: в него включили Турцию, которую израильские власти рассматривают как ключевого регионального соперника. Цви Маген отметил, что израильскую сторону совершенно не смущает присутствие Путина в Совете мира.

«В Совете мира есть страны, которые находятся в конфликте интересов по теме Израиля. Например, Турция и Катар, которые поддерживают ХАМАС. Я не хотел бы, чтобы они, во-первых, находились в Газе и принимали участие во всем этом. Во-вторых, не стоит забывать, находясь в этом Совете, они могут пытаться проводить политику, неприемлемую для Израиля. Израиль не возражает присутствию Путина в Совете мира. Мы поддерживаем присутствие Путина. Насчет Европы у нас не все понятно из-за поддержки палестинского террора. У нас непростое отношение к этому вопросу, потому что там не все до конца понятно. Вопрос эффективности Совета будет понятен после появления наработок, которые пока не ясны. Проблему осложняет то, что это может превратиться в клубок разных проблем на региональном уровне», — сказал собеседник НСН.

Инициатива Трампа по созданию Совета мира вышла за рамки первоначального замысла. Изначально задуманная как часть второго этапа перемирия между ХАМАС и Израилем, структура уже привлекла более 30 из 50 приглашенных стран. Отмечается, что организация будет работать в сотрудничестве с ООН. Отвечая на приглашение Трампа в структуру, Путин заявил, что МИД России поручено изучить идею и проконсультироваться со стратегическими партнерами.



Ранее политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян заявил НСН, что приглашая Путина в Совет мира по Газе, Трамп понимает, что Россия — авторитет для Палестины и серьезный игрок на Ближнем Востоке.

