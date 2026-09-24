Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных активов России с 2024 года. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Как отметил дипломат, ЕС последние два года изымает прибыль от реинвестирования валютных резервов Банка России. Средства были незаконно заморожены в депозитарии Euroclear.

«За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг 8 миллиардов евро», — сообщил Масленников в интервью РИА Новости.

Как уточнил дипломат, свыше 3,5 млрд евро из них направили непосредственно на закупки вооружения.

Ранее стало известно, что страны Группы семи предоставили Киеву кредиты за счет доходов от замороженных российских активов на сумму 45,5 млрд долларов, напоминает 360.ru.

