Бурджанадзе: Ущерб Грузии от потери российских туристов достигает 700 млн долларов
Бывший спикер грузинского парламента заявила в эфире НСН, что ущерб грузинской экономики в 10 раз превышает названные туроператорами цифры.
Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, российские туристы лишили Грузию дохода за два самых пиковых месяца года — июль и август. Кроме того, по прогнозам Осауленко, в августе потери вырастут еще на 10 процентов.
Преуменьшенными посчитала такие оценки ущерба бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН.
«60 миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в 10 раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень много. В первую очередь, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало исторический упадок лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару», — сказала она.
Ранее сообщалось, что курс национальной грузинской валюты лари упал до исторического минимума. Национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар. Падение курса началось 20 июня, в день начала протестов в Тбилиси.
Напомним, что 20 июня в Грузии начались антироссийские протесты. На следующий день, 21 июня, президент России Владимир Путин ввел запрет на авиаперелеты в Грузию, который начал действовать с 8 июля.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Где «Буревестник», там и ракета до Луны. В России посмеялись над словами Трампа
- Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
- В Грузии пригрозили россиянам избыточным гостеприимством
- «Испытали старую ракету». Эксперты опровергли версию Трампа о взрыве под Архангельском
- Новости за ночь: Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться