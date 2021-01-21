ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

В постановлении Большой палаты ЕСПЧ по жалобе «Грузия против России (II)» говорится, что на Российскую Федерацию «не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года».

Кроме того, в ЕСПЧ не поддержали утверждения грузинских властей о якобы вторжении Вооруженных сил России на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин отметил, что «Грузия пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права».

«Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции», - рассказал замминистра.

Гальперин отметил, что ЕСПЧ также не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года.

