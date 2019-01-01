Россия ждет извинений. Госдума потребовала от президента Грузии ответить за слова

Грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за риторику, направленную против российской стороны. С таким заявлением выступил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, обвинения Москвы в агрессии и оккупации оскорбляют россиян и не могут «оставить их равнодушными». Политик также призвал Тбилиси заняться безопасностью туристов.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил Володин.

Массовые беспорядки начались в Грузии в июне после того, как при открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия руководитель этой организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривает протокол мероприятия, занял кресло спикера парламента.

Зурабишвили в свою очередь обвинила Москву в организации акций протеста, также назвав Россию «врагом и оккупантом». Премьер-министр Дмитрий Медведев подобное заявление счел непрофессиональным. Госдума настаивала и на введение санкций против Грузии, однако президент России Владимир Путин пойти на такие меры отказался. Как заявлял тогда Вячеслав Володин, «депутаты не дали шанса грузинским руководителям, а президент РФ такой шанс даёт».

Как отметил в эфире НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики, пока власти выясняют отношения, сами грузины хотят мира с Москвой.

«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Надеюсь, что наши вековые отношения с Россией не уйдут в прошлое, начнется диалог, которой расставит все точки над i» - выразил осторожный оптимизм Владимир Хомерики.

А затем ситуация усугубилась, когда телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» разразился матерной бранью в адрес российского президента.