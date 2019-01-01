Россия ждет извинений. Госдума потребовала от президента Грузии ответить за слова
Эксперты НСН поясняют, кому выгоден конфликт между Россией и Грузией, и будет ли Госдума настаивать на наказании за оскорбление народа и президента.
Грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за риторику, направленную против российской стороны. С таким заявлением выступил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, обвинения Москвы в агрессии и оккупации оскорбляют россиян и не могут «оставить их равнодушными». Политик также призвал Тбилиси заняться безопасностью туристов.
«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил Володин.
Массовые беспорядки начались в Грузии в июне после того, как при открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия руководитель этой организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривает протокол мероприятия, занял кресло спикера парламента.
Зурабишвили в свою очередь обвинила Москву в организации акций протеста, также назвав Россию «врагом и оккупантом». Премьер-министр Дмитрий Медведев подобное заявление счел непрофессиональным. Госдума настаивала и на введение санкций против Грузии, однако президент России Владимир Путин пойти на такие меры отказался. Как заявлял тогда Вячеслав Володин, «депутаты не дали шанса грузинским руководителям, а президент РФ такой шанс даёт».
Как отметил в эфире НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики, пока власти выясняют отношения, сами грузины хотят мира с Москвой.
«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Надеюсь, что наши вековые отношения с Россией не уйдут в прошлое, начнется диалог, которой расставит все точки над i» - выразил осторожный оптимизм Владимир Хомерики.
А затем ситуация усугубилась, когда телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» разразился матерной бранью в адрес российского президента.
Члены Совета Госдумы высказались за привлечение его к уголовной ответственности и экстрадицию журналисты на территорию России.
Однако, глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что завести уголовное дело на грузинского журналиста не лучшее решение в сложившейся ситуации. Габуния лишь отрабатывал деньги, которые получил от заказчиков.
«Он совершил провокацию. Провокацию, направленную на то, чтобы рассорить наши народы и отдалить наши государства. Между Россией и Грузией последние годы начали налаживаться отношения. Мы все это видим. Это не нравится спецслужбам. Причем не столько грузинским, сколько тем, которые хотят внести разлад. Мы можем предположить, кому это выгодно. Но это однозначно невыгодно ни Грузии, ни России. Поэтому я бы относился к высказыванию этого журналиста, как к провокации, которую он сделал просто за деньги. Наша задача – не дать реализовать до конца эту провокацию», - объяснил Тарло.
Вячеслав Володин, в свою очередь, напомнил, что Россия не давала Грузии «ничего, кроме добра». Ее вклад в жизнь страны достаточно значителен. Так, доля участия РФ в грузинском товарообороте равняется 20% ВВП.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Американцев запугали скрытым смыслом «Короля льва»
- В Севастополе сорвался лифт с пассажирами
- Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину
- «Затычка в каждой ж…». Шнуров ответил на наезд Собчак
- Воздушное хулиганство. Атташе Южной Кореи вручена нота за перехват Ту-95