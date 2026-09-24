Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом
24 сентября 202611:09
Юлия Савченко
Американский актер Тейлор Лотнер впервые стал отцом. Об этом 34-летний артист сообщил в соцсетях.
У Лотнера и его жены Тейлор родилась дочь.
«Одна неделя любви к нашей дорогой маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер», - написал артист, опубликовав фото новорожденной.
Тейлор Лотнер наиболее известен по серии фильмов «Сумерки», где актер сыграл роль Джейкоба Блэка.
Ранее певица Леди Гага впервые стала матерью. По данным СМИ, у исполнительницы родилась дочь, которую назвали Роуз Бин Полански.
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