Володин потребовал извинений от грузинского президента

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал президента Грузии принести извинения россиянам за нанесенные оскорбления.

Он назвал демонстрируемое Тбилиси негативное отношение к России недопустимым, учитывая исторические, экономические и туристические связи двух стран, передает RT.

Грузинский политолог возразил Лаврову: Никакой угрозы россиянам нет

Сама президент Грузии Саломе Зурабишвили, считает Володин, должна публично извиниться за то, что обвинила Россию в агрессии и оккупации грузинских территорий.

Спикер российского парламента добавил, что россияне де-факто формируют 20 процентов ВВП Грузии. При этом Володина намекнул, что в случае продолжения антироссийской риторики Москве «есть, чем ответить», сообщает Ura.ru.



Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияГосдумаВячеслав Володин