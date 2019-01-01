Володин потребовал извинений от грузинского президента
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал президента Грузии принести извинения россиянам за нанесенные оскорбления.
Он назвал демонстрируемое Тбилиси негативное отношение к России недопустимым, учитывая исторические, экономические и туристические связи двух стран, передает RT.
Сама президент Грузии Саломе Зурабишвили, считает Володин, должна публично извиниться за то, что обвинила Россию в агрессии и оккупации грузинских территорий.
Спикер российского парламента добавил, что россияне де-факто формируют 20 процентов ВВП Грузии. При этом Володина намекнул, что в случае продолжения антироссийской риторики Москве «есть, чем ответить», сообщает Ura.ru.
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