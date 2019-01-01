Володин потребовал извинений от грузинского президента

Сама президент Грузии Саломе Зурабишвили, считает Володин, должна публично извиниться за то, что обвинила Россию в агрессии и оккупации грузинских территорий.

Спикер российского парламента добавил, что россияне де-факто формируют 20 процентов ВВП Грузии. При этом Володина намекнул, что в случае продолжения антироссийской риторики Москве «есть, чем ответить», сообщает Ura.ru.





