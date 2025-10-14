ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с России в пользу Грузии чуть больше 253 млн евро. Об этом пишет RT.
Отмечается, что судом был удовлетворён государственный иск Грузии, поданный в 2018 году. В нём говорилось о якобы нарушениях прав человека после конфликта 2008 года.
«Конфликт привёл к процессу... который препятствует свободному пересечению административных границ между контролируемой Грузией территорией и поддерживаемыми Россией Абхазиией и Южной Осетией», - говорится в решении суда.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ничтожными решения (ЕСПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
