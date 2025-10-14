ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Отмечается, что судом был удовлетворён государственный иск Грузии, поданный в 2018 году. В нём говорилось о якобы нарушениях прав человека после конфликта 2008 года.

«Конфликт привёл к процессу... который препятствует свободному пересечению административных границ между контролируемой Грузией территорией и поддерживаемыми Россией Абхазиией и Южной Осетией», - говорится в решении суда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ничтожными решения (ЕСПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

