ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с России в пользу Грузии чуть больше 253 млн евро. Об этом пишет RT.

МИД РФ назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным

Отмечается, что судом был удовлетворён государственный иск Грузии, поданный в 2018 году. В нём говорилось о якобы нарушениях прав человека после конфликта 2008 года.

«Конфликт привёл к процессу... который препятствует свободному пересечению административных границ между контролируемой Грузией территорией и поддерживаемыми Россией Абхазиией и Южной Осетией», - говорится в решении суда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ничтожными решения (ЕСПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

