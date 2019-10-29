В атаке на сайты Грузии увидели месть российских хакеров

Все грузинские сайты, подвергшиеся хакерским атакам накануне, восстановили свою работу, сообщает ТАСС.

Напомним, массированной атаке подверглись порядка 15 тысяч сайтов в Грузии. Целью злоумышленников были сайты президента страны, а также грузинских телекомпаний. На них появились фото бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back — «Я вернусь».

Политический консультант Гела Васадзе рассказал НСН, что одной из версий того, откуда и почему были совершены взломы сайтов, стала месть хакерского сообщества из России. По его словам, она могла быть следствием выдачи Тбилиси Москве хакера Ярослава Сумбаева.

«Не известно, откуда они были. Многие связывают это с выдачей России хакера Ярослава Сумбаева, которое произошло на днях. Может, это своеобразная месть хакерского сообщества России», — поделился Васадзе.

Что касается последствий, по его словам, большая часть населения могла просто не заметить перемен на атакованных хакерами ресурсах.