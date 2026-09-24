Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышены дважды

По данным ведомства, в проекте бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов предусмотрели средства на индексацию пенсий и пособий.

«Страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты», - указано в сообщении.

Так, средний размер пенсии по старости в РФ на конец следующего года составит 29 904 рубля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что россияне, работающие в опасных условиях труда, могут выйти на пенсию в 45 лет.

