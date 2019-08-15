Экспорт грузинского вина в Россию в июле снизился на треть

Национальное агентство вина Грузии заявило о снижении поставок вина в Россию в июле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на грузинское агентство.

Сообщается, что в июле в РФ из Грузии было экспортировано более3,5 млн бутылок вина, что на 27% меньше, чем за июль прошлого года. Снижение экспорта началось с мая, тогда было экспортировано более 4,5 млн бутылок.

Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что ущерб Грузии от потери российских туристов достигает 700 млн долларов.

Напомним, что 20 июня в Грузии начались антироссийские протесты, после чего распоряжением Владимира Путина был введен временный запрет на авиаперелеты в Грузию из РФ.

