Экспорт грузинского вина в Россию в июле снизился на треть
Национальное агентство вина Грузии заявило о снижении поставок вина в Россию в июле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на грузинское агентство.
Сообщается, что в июле в РФ из Грузии было экспортировано более3,5 млн бутылок вина, что на 27% меньше, чем за июль прошлого года. Снижение экспорта началось с мая, тогда было экспортировано более 4,5 млн бутылок.
Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что ущерб Грузии от потери российских туристов достигает 700 млн долларов.
Напомним, что 20 июня в Грузии начались антироссийские протесты, после чего распоряжением Владимира Путина был введен временный запрет на авиаперелеты в Грузию из РФ.
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