ВСУ сообщили о гибели 9 тысяч военных

С начала военного конфликта России и Украины погибло около 9 тысяч украинских военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме «Защитники. Перекличка», передает «Интерфакс-Украина».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля в стране погибли 2,503 тысячи человек. В июне он заявлял, что в день потери ВСУ убитыми составляли 60-100 человек. В июле же, после снижения активности военных действий, в день погибало по 30 человек.

Два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне

В начале июня советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Киев оценивает потери своих военных примерно в 10 тысяч человек.

Минобороны РФ в конце марта, через месяц после начала проведения военной спецоперации, сообщило о 1 351 погибшем российском военном. В дальнейшем ведомство засекретило информацию о потерях.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраина
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