ВСУ сообщили о гибели 9 тысяч военных

С начала военного конфликта России и Украины погибло около 9 тысяч украинских военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме «Защитники. Перекличка», передает «Интерфакс-Украина».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля в стране погибли 2,503 тысячи человек. В июне он заявлял, что в день потери ВСУ убитыми составляли 60-100 человек. В июле же, после снижения активности военных действий, в день погибало по 30 человек.