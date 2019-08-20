Познер поддержал увольнение грузинского журналиста, оскорбившего Путина
Журналист Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в июле в эфире телеканала в нецензурной форме высказался о российском президенте. Он назвал это решение правильным, но принятым с опозданием, пишет Ura.ru.
Познер заявил Ura.ru, что считает поступок Габунии глупым и недопустимым. «Если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», - сказал он.
20 августа новое руководство телеканала «Рустави 2» объявило об увольнении Габунии. Такое решение принял новый гендиректор телеканала Паат Салия. Поводом к увольнению стали выступления Габунии против нового руководства телеканала.
Ранее в руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил действия руководства «Рустави 2», которое ранее заявляло о намерении продолжить сотрудничество с Габунией.
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