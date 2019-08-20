Познер поддержал увольнение грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Журналист Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в июле в эфире телеканала в нецензурной форме высказался о российском президенте. Он назвал это решение правильным, но принятым с опозданием, пишет Ura.ru.

Познер заявил Ura.ru, что считает поступок Габунии глупым и недопустимым. «Если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», - сказал он.