Поток российских туристов в Грузию снизился на 70%
ремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе озвучил сумму ущерба для страны от остановки официального авиа- и туристического сообщения с Россией. Это 60 млн долларов. А если прямые перелеты не возобновятся минимум год, до следующих парламентских выборов в Грузии, то убытки могут достичь миллиарда долларов, пишут «Известия». На данный момент турпоток в Грузию российских путешественников снизился на 70%.
Авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля, напоминает РЕН-ТВ.
При этом безопасность российских туристов остается главным требованием Москвы, а нынешнее грузинское правительство не может справиться с русофобскими настроениями. Так что пока нет условий для возобновления прямых перелетов между Москвой и Тбилиси.
Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире НСН заявил, что грузинские власти, грузинские туроператоры (и вообще весь туристический бизнес) заинтересованы в российских туристах.
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