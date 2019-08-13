Поток российских туристов в Грузию снизился на 70%

Авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля, напоминает РЕН-ТВ.

При этом безопасность российских туристов остается главным требованием Москвы, а нынешнее грузинское правительство не может справиться с русофобскими настроениями. Так что пока нет условий для возобновления прямых перелетов между Москвой и Тбилиси.

Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире НСН заявил, что грузинские власти, грузинские туроператоры (и вообще весь туристический бизнес) заинтересованы в российских туристах.



