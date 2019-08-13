В Грузии пригрозили россиянам избыточным гостеприимством
Эксперты поспорили в эфире НСН о причинах убытков туристического бизнеса Грузии.
Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составил 60 миллионов долларов. Об этом заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он отметил, что ранее озвученные Тбилиси оценки убытков можно считать «более чем точными». Представитель «Турпомощи» пояснил, что если брать в динамике посещение россиянами закавказской республики в июне, то сумма, которая была озвучена накануне Грузией, вполне реалистична. Он добавил, что туристы лишили Грузию дохода за два самых пиковых месяца года — июль и август. Кроме того, по прогнозам Осауленко, в августе потери вырастут еще на 10%.
По словам председателя комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаила Болигузова, такой спад интереса к Грузии со стороны Россиян связан не только с приостановкой авиасообщения. В беседе с НСН он отметил, что сейчас путешествовать в этом направлении не только неудобно, но еще и достаточно опасно.
«Должно действовать жёсткое предупреждение МИДа о том, что не рекомендуется посещение Грузии. Если ты туда все же поехал – ты сам решай свои проблемы… Избили, ограбили…не ходи в консульское учреждение, хотя его, наверное, и нет в стране уже, решай проблемы сам, если ты не подчинился рекомендации МИДа. А что касается альтернативных способов добраться до Грузии, да пусть желающие хоть пешком идут, если у кого есть бзик. Да, мы любим гостеприимную Грузию, сам там бывал десятки раз, ну что сделаешь… Нормальные люди понимают, что от не дружбы с Россией они ничего не выгадали, а только проиграли», - заявил Болигузов.
Однако в Грузии с такими выводами не согласились. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил в интервью НСН, что российским туристам ничего не угрожает за исключением чрезмерного гостеприимства местных жителей.
«Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность. Пока инцидентов нет, более того, сами туристы говорят, что им ничего не угрожает, разве что избыточное гостеприимство. Но возобновление полетов в ближайшие дни не стоит ждать», - отметил Мамрадзе.
Ранее сообщалось, что курс национальной грузинской валюты лари упал до исторического минимума. Национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар. Падение курса началось 20 июня, в день начала протестов в Тбилиси. Официальных комментариев причин падения власти пока не дают.
Ключевую роль в этом процессе сыграл запрет России на авиаперелёты между странами, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. Однако самое неприятное, по его словам, что нынешнее падение валюты ещё не финал неприятностей для грузинской экономики.
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