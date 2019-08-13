В Грузии пригрозили россиянам избыточным гостеприимством

По словам председателя комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Михаила Болигузова, такой спад интереса к Грузии со стороны Россиян связан не только с приостановкой авиасообщения. В беседе с НСН он отметил, что сейчас путешествовать в этом направлении не только неудобно, но еще и достаточно опасно.

«Должно действовать жёсткое предупреждение МИДа о том, что не рекомендуется посещение Грузии. Если ты туда все же поехал – ты сам решай свои проблемы… Избили, ограбили…не ходи в консульское учреждение, хотя его, наверное, и нет в стране уже, решай проблемы сам, если ты не подчинился рекомендации МИДа. А что касается альтернативных способов добраться до Грузии, да пусть желающие хоть пешком идут, если у кого есть бзик. Да, мы любим гостеприимную Грузию, сам там бывал десятки раз, ну что сделаешь… Нормальные люди понимают, что от не дружбы с Россией они ничего не выгадали, а только проиграли», - заявил Болигузов.

Однако в Грузии с такими выводами не согласились. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил в интервью НСН, что российским туристам ничего не угрожает за исключением чрезмерного гостеприимства местных жителей.

«Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность. Пока инцидентов нет, более того, сами туристы говорят, что им ничего не угрожает, разве что избыточное гостеприимство. Но возобновление полетов в ближайшие дни не стоит ждать», - отметил Мамрадзе.

Ранее сообщалось, что курс национальной грузинской валюты лари упал до исторического минимума. Национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар. Падение курса началось 20 июня, в день начала протестов в Тбилиси. Официальных комментариев причин падения власти пока не дают.

Ключевую роль в этом процессе сыграл запрет России на авиаперелёты между странами, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. Однако самое неприятное, по его словам, что нынешнее падение валюты ещё не финал неприятностей для грузинской экономики.

