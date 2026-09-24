Набиуллина: Экономика России растет и генерирует прибыль
Российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
По ее словам, сейчас прибыль в отношении к ВВП соответствует уровню 2017-2019 годов, когда экономика страны устойчиво росла, а инфляция была низкой.
При этом глава ЦБ отметила что сдерживающими факторами для российской экономики являются дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям, а также инвестклимат.
Ранее Набиуллина заявила, что атаки украинских беспилотников на логистические цепочки в РФ не оказывают большого влияния на инфляцию, пишет Ura.ru.
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