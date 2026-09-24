СМИ: Отец хоккеиста «Питтсбурга» Кузьменко погиб после нападения медведя

Ранее глава Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак заявил о гибели туриста из Москвы в результате нападения хищника, пишет RT. Животное напало на мужчину во время рыбалки на реке Большой Енисей, турист получил тяжелые травмы лицевой части тела и впоследствии умер в больнице.

По данным СМИ, погибшим оказался 62-летний отец хоккеиста из НХЛ. Мужчина вместе с друзьями отправился на отдых в Туву, несмотря на запрет на въезд в леса в регионе, который ввели на фоне выхода медведей в населенные пункты.

