В Кремле высказались о возможных перестановках в кабмине

Власти не анонсируют кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналисту Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о возможности изменения состава правительства.

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Журналист обратил внимание, что несколько членов кабмина прошли в Госдуму по итогам выборов.

«Мы никогда не обсуждаем и не анонсируем кадровые вопросы», — указал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что председатель Госдумы Вячеслав Володин может сохранить свой пост в новом созыве нижней палаты парламента, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Правительство РоссииДмитрий Песков

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