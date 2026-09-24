В Кремле высказались о возможных перестановках в кабмине
Власти не анонсируют кадровые вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналисту Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о возможности изменения состава правительства.
Журналист обратил внимание, что несколько членов кабмина прошли в Госдуму по итогам выборов.
«Мы никогда не обсуждаем и не анонсируем кадровые вопросы», — указал Песков.
Ранее СМИ сообщили, что председатель Госдумы Вячеслав Володин может сохранить свой пост в новом созыве нижней палаты парламента, пишет «Радиоточка НСН».
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