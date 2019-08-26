Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть РФ в G8

Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом ранее представитель Кремля пояснил, что возвращение Москвы к такому формату - «не самоцель». При этом, по словам Пескова, РФ не отказывается ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается.

Помимо этого, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что возвращение РФ по предложению лишь одной из сторон в любом случае невозможно, подчёркивает RT.