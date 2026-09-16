Первый в мире робот-проводник будет работать в поездах РЖД

Охотовед и зоолог заявил, что медведи стали гораздо чаще выходить к людям из-за увеличения их популяции и недопромысла

На аттракционе в Якутске, с которого выпала девушка, работал 10-летний ребенок

Евросоюз предложит Канаде стать первым ассоциированным членом

Розничные цены на сезонные фрукты в России начали снижаться