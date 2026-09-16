«Бардак!»: В Госдуме пообещали помочь столкнувшимся с изъятиями дачникам Подмосковья
Правовое положение коттеджных поселков остается проблемой, заявила НСН Светлана Разворотнева.
В законодательстве о земле в РФ полный бардак, но отбирать участки у людей не стоит, а вопрос неправильных трактовок решить в пользу россиян, рассказала НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Сотни жителей Подмосковья могут лишиться своих дач из-за нового вида «коттеджного рабства». Застройщики незаконно дробили земли, а теперь их стирают с кадастровых карт. Из реестров уже исчезли почти 450 участков в Раменском и Дмитровском округах. Жители годами строили дачи, вели хозяйство, платили кредиты и налоги, пока с 2025-го Минсельхоз не начал подавать иски, чтобы признать сделки с застройщиками недействительными, а постройки — незаконными. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Разворотнева уверена, что владельцам может ничего не грозить.
«У нас не урегулирована ситуация с коттеджными поселками. Даже если он стоит на той земле, на какой надо, то внутри царит полный бардак. Совершенно непонятно, что является имуществом общего пользования, а что нет. Если сегодня происходит такая массовая история, то она будет решаться именно в политической плоскости, а не в правовой. Власти исходят из того, что у многих остается единственное жилье, поэтому по каждому участку будет отдельное решение. Если пострадавшие будут обращаться, в том числе и в Госдуму, то мы будем помогать в этом разбираться. Все понимают, что нарушения есть, но лишать людей имущества, сейчас совсем не время», — отметила она.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила НСН, к чему приведет льготная ипотека на частные дома.
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