Желание Трампа вернуть Россию в G7 объяснили провалом доклада Мюллера
Политолог-американист рассказал НСН, почему Трамп ссорится с лидерами стран G7 ради России.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7 во французском городе Биаррица поссорился с лидерами других стран-участниц из-за их позиции по возвращению России в состав международного клуба, пишет британская газета The Guardian. В спор с Трампом, который пытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к формату G7, вступили почти все страны-участницы «семёрки», кроме премьер-министра Италии Джузеппе Конте, в то время как премьер Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, уточняет издание.
Почему Трамп настаивает на возвращении России в G7, в эфире НСН рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин (слушайте аудио).
«Во-первых, Трампу свойственно отстаивать свою точку зрения, какой бы она ни была. Во-вторых, все-таки Трамп пытается реализовать отчасти то, что он обещал. Мы помним, что когда была его предвыборная кампания и до того, как он стал президентом, он постоянно говорил об улучшении отношений с Россией, о взаимодействии с Россией. Но пресловутый доклад Мюллера спутал все карты, начались разговоры об импичменте и так далее. Так вот, когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободен в российском направлении. Перспектива импичмента теперь не так над ним висит. Он не полностью, конечно, свободен, но в значительной степени свободен на российском направлении», — пояснил американист.
Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку» (G8), но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
В июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения в адрес России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе двухлетнего расследования его команда не смогла найти доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
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