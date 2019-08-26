Желание Трампа вернуть Россию в G7 объяснили провалом доклада Мюллера

«Во-первых, Трампу свойственно отстаивать свою точку зрения, какой бы она ни была. Во-вторых, все-таки Трамп пытается реализовать отчасти то, что он обещал. Мы помним, что когда была его предвыборная кампания и до того, как он стал президентом, он постоянно говорил об улучшении отношений с Россией, о взаимодействии с Россией. Но пресловутый доклад Мюллера спутал все карты, начались разговоры об импичменте и так далее. Так вот, когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободен в российском направлении. Перспектива импичмента теперь не так над ним висит. Он не полностью, конечно, свободен, но в значительной степени свободен на российском направлении», — пояснил американист.

Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку» (G8), но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.

В июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения в адрес России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе двухлетнего расследования его команда не смогла найти доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.

