Названа причина отказа Макрона от идеи возврата России в G7
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН рассказал НСН, почему президент Франции мог не поддержать американского коллегу на саммите «семёрки» в Биаррице.
Президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большей поддержки своей идеи о возвращении России в формат «Большой семёрки». Об этом сообщает британская газета The Guardian. Поддержал Трампа в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.
Стоит отметить, что тему возвращения России в G7, в таком случае снова бы превратившейся в G8, ранее поднял в разговоре с Трампом французский лидер Эммануэль Макрон. Почему президент Франции впоследствии отказался от своей идеи, в эфире НСН рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
«Он оговаривался, что нужно выполнить условия, которые вызвали уход России из “семёрки”, а именно украинский кризис. Во время встречи Макрона с Путиным речь шла о том, чтобы реанимировать нормандский формат и на основе каких-то подвижек в этом отношении поставить этот вопрос. Причем поставил он его перед Трампом, а Трамп не только его поддержал, а пошел еще дальше. Судя по сообщениям The Guardian, официального заявления об этом не было, Трамп выступил за то, чтобы на следующей сессии “семёрки” Россия фигурировала. Евросоюз занял отрицательную позицию, повторив что до разрешения украинского кризиса об этом речи пока быть не может. Макрон видимо не решился идти на конфликт с партнерами по Евросоюзу. Вот так выглядит ситуация. Иные толкования здесь просто не могут быть», — сказал эксперт.
По его словам, Макрону было важно избежать скандала прошлого саммита G7 в Канаде, и возможно поэтому он не стал поддерживать оказавшуюся непопулярной идею о возвращении России в состав международного клуба.
«В связи с тем, что Макрон — хозяин этой встречи, он был в высшей степени заинтересован в том, чтобы она не сорвалась, чтобы не повторилось то, что было в Канаде на прошлой встрече, когда Трамп, хлопнув дверью, ушел раньше и отказался подписать совместный коммюнике. Теперь вообще не будет такого совместного заявления, но то, что сейчас сообщают, говорит о том, что действительно между Трампом и европейскими партнерами есть серьезные разногласия. С чем они связаны, это уже нужно думать, потому что там есть разные конфликтные вопросы. Прежде всего, это, конечно. Иран, это Китай, выравнивание позиции на фоне лобового противоборства США и Китая. Европейские лидеры, поддерживая частично требования США, отказываются идти на такую очень опасную для мировой экономики авантюру», — пояснил Юрий Рубинский.
Собеседник НСН также отметил, что после встречи Макрона с президентом России 19 августа в форте де Брегансон были какие-то движения и с российской стороны в направлении намеченного обсуждения вопроса возвращения Москвы в G7. Например, отметил эксперт, активизировался процесс обмена пленными между Россией и Украиной.
Напомним, что по данным СМИ, Москвы и Киев определились, что с каждой стороны на родину вернутся 33 человека, однако конкретных дат и официальных заявлений по этому поводу пока не было. Будет ли произведен на самом деле обмен пленными, ранее в эфире НСН рассказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
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