Названа причина отказа Макрона от идеи возврата России в G7

Президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большей поддержки своей идеи о возвращении России в формат «Большой семёрки». Об этом сообщает британская газета The Guardian. Поддержал Трампа в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.

Стоит отметить, что тему возвращения России в G7, в таком случае снова бы превратившейся в G8, ранее поднял в разговоре с Трампом французский лидер Эммануэль Макрон. Почему президент Франции впоследствии отказался от своей идеи, в эфире НСН рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Он оговаривался, что нужно выполнить условия, которые вызвали уход России из “семёрки”, а именно украинский кризис. Во время встречи Макрона с Путиным речь шла о том, чтобы реанимировать нормандский формат и на основе каких-то подвижек в этом отношении поставить этот вопрос. Причем поставил он его перед Трампом, а Трамп не только его поддержал, а пошел еще дальше. Судя по сообщениям The Guardian, официального заявления об этом не было, Трамп выступил за то, чтобы на следующей сессии “семёрки” Россия фигурировала. Евросоюз занял отрицательную позицию, повторив что до разрешения украинского кризиса об этом речи пока быть не может. Макрон видимо не решился идти на конфликт с партнерами по Евросоюзу. Вот так выглядит ситуация. Иные толкования здесь просто не могут быть», — сказал эксперт.