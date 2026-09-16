Мурашко: Безопасного уровня употребления алкоголя не существует
16 сентября 202611:59
Юлия Савченко
Понятия «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Глава Минздрава назвал заблуждением «какие-то цитаты, что врачи рекомендуют», пишет RT.
«Это совершенно точно несовременный взгляд на жизнь», - добавил министр.
Как отметил Мурашко, алкоголь - фактор риска, от 3 до 5% причин онкологических заболеваний связаны с употреблением спиртного.
Между тем в России в августе потребление алкоголя сократилось до минимума с 1996 года.
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