Мурашко: Безопасного уровня употребления алкоголя не существует

Понятия «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

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Глава Минздрава назвал заблуждением «какие-то цитаты, что врачи рекомендуют», пишет RT.

«Это совершенно точно несовременный взгляд на жизнь», - добавил министр.

Как отметил Мурашко, алкоголь - фактор риска, от 3 до 5% причин онкологических заболеваний связаны с употреблением спиртного.

Между тем в России в августе потребление алкоголя сократилось до минимума с 1996 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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