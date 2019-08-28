Трамп и Волкер разошлись во мнениях о возвращении России в G8
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал в эфире НСН, почему спецпредставитель Вашингтона на Украине поставил условия для возрождения «Большой восьмёрки» с участием России.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условия для возобновления формата G8 с участием России. По его словам, общение в этом формате возможно только после того, как страна покинет Крым. Волкер уточнил, что пять лет назад Россия была исключена из «Большой восьмёрки» из-за аннексии Крыма. «Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно», — сказал он. По словам дипломата, уход России из Крыма стал бы «прекрасной возможностью для возобновления сотрудничества».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал в эфире НСН, почему Волкер сделал такое заявление (слушайте аудио).
«Этот вопрос является дискуссионным среди стран Западной Европы и в Соединенных Штатах. Трамп, например, никак не упоминал Крым, когда говорил о том, чтобы приглашать Россию, и в этом смысле для него это большой проблемой не является, так же как и украинский вопрос в целом. А Курт Волкер отвечает за это направление, является специальным представителем, поэтому ему тут сам Бог велел этот вопрос поднимать. Поэтому это в такой же степени его личное мнение, как и мнение специального представителя США по этому вопросу», — пояснил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Америке.
Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Обрушение здания в Новосибирске. Под завалами оказались 12 человек. Видео
- В «секретных» расходах России заподозрили коррупцию
- Волкер назвал условие возвращения России в G7
- Мировые новости на завтрак: Президент Бразилии назвали условие принятия помощи от G7
- Жизнь под микроскопом. Учителям прописали правила этики в соцсетях