Трамп и Волкер разошлись во мнениях о возвращении России в G8

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал в эфире НСН, почему спецпредставитель Вашингтона на Украине поставил условия для возрождения «Большой восьмёрки» с участием России.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условия для возобновления формата G8 с участием России. По его словам, общение в этом формате возможно только после того, как страна покинет Крым. Волкер уточнил, что пять лет назад Россия была исключена из «Большой восьмёрки» из-за аннексии Крыма. «Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно», — сказал он. По словам дипломата, уход России из Крыма стал бы «прекрасной возможностью для возобновления сотрудничества».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал в эфире НСН, почему Волкер сделал такое заявление (слушайте аудио).

«Этот вопрос является дискуссионным среди стран Западной Европы и в Соединенных Штатах. Трамп, например, никак не упоминал Крым, когда говорил о том, чтобы приглашать Россию, и в этом смысле для него это большой проблемой не является, так же как и украинский вопрос в целом. А Курт Волкер отвечает за это направление, является специальным представителем, поэтому ему тут сам Бог велел этот вопрос поднимать. Поэтому это в такой же степени его личное мнение, как и мнение специального представителя США по этому вопросу», — пояснил эксперт.

Желание Трампа вернуть Россию в G7 объяснили провалом доклада Мюллера

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Америке.

Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.

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ФОТО: Wikimedia Commons
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